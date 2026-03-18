◇オープン戦ソフトバンク5―1中日（2026年3月17日みずほペイペイD）ソフトバンクはWBC日本代表の4選手が、あす19日にチームに合流する。小久保監督が「みんなあさって（19日）かな。周東、牧原大は明日（18日に球場に）来るかも。来ても試合は出ない。練習する」と話した。20〜22日の広島3連戦に出場し、WBCで打席数が少なかった牧原大、周東らは24〜26日の広島との2軍戦（由宇）にも出場して調整する予定。指揮官は「