「ファルコンＳ・Ｇ３」（２１日、中京）フクチャンショウは強敵を相手に回しても堅実な成績を残しており、ここでも引けを取らない。３着の前走も馬群の中で簡単に動けない態勢となってしまい、仕掛けが遅れたのが敗因の一つ。力負けではない。美浦坂路での２週前追いはフォースミラクル（４歳１勝クラス）に０秒８遅れ（４Ｆ５４秒２−１３秒９）。１週前は美浦Ｗで同じパートナーを相手に０秒２遅れ（５Ｆ６６秒４−１１秒