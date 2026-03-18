◇ファームリーグ西地区ソフトバンク2―0広島（2026年3月17日タマスタ筑後）昨年11月に腰の手術を受けたソフトバンクの中村晃内野手（36）が17日、実戦復帰を果たした。ファーム・リーグ広島戦（タマスタ筑後）に「3番・指名打者」でスタメン出場。3打数無安打に終わったが、「体は問題ない。最初にしては良いのかなと思う」と前向きに話した。昨年10月18日の日本ハムとのCSファイナルS第4戦以来、約5カ月ぶりの実戦。初