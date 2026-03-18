2011年から6年間、NPB審判員を務めた柳内遼平記者（35）がフル装備で選手の成長や魅力をジャッジする「突撃！スポニチアンパイア」。第21回は今秋ドラフト1位候補に挙がる山梨学院の最速152キロの二刀流右腕・菰田陽生（こもだ・はるき）投手（3年）。19日開幕の第98回選抜高校野球大会（13日間、甲子園）に出場する「ネクスト大谷」の投手能力に迫った。思えばNPB審判員3年目の13年は日本ハムの名護キャンプで始動した。連日