アメリカのトランプ大統領はホルムズ海峡の安全確保に向けた艦船の派遣をめぐり、日本を含めた各国の支援は「もはや必要ない」と表明しました。【写真を見る】「NATOには深く失望」トランプ大統領日本などの支援“もはや必要ない”ホルムズ海峡への艦船派遣めぐりトランプ大統領は17日、イランが事実上封鎖しているホルムズ海峡への艦船の派遣をめぐり、「NATO加盟国の大部分から参加したくないと連絡があった」と自身のSNSで