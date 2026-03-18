「若葉Ｓ」（２１日、阪神）逃げたら誰にも止められない。コロナドブリッジが皐月賞の権利獲りに挑む。デビューからの２戦は勝負どころでモタつく面を見せていたが、２走前の阪神芝二千での未勝利戦で、レースぶりがグッと良化。先手を奪うと最後まで闘志に満ちあふれた力強い伸び脚を見せ、初勝利を飾った。試金石の一戦となった前走のエリカ賞。ここでも抜群のスピードを発揮してハナを切ると、直線ではギアを上げ、余力十