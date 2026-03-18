◇オープン戦ソフトバンク5―1中日（2026年3月17日みずほペイペイD）ソフトバンク・柳田悠岐外野手（37）が首痛を再発させ、17日の中日とのオープン戦を欠場し、病院で精密検査を受けた。2月下旬に違和感を訴え、今月3日に実戦復帰したが、再び張りを訴えて14、15日のDeNA戦も欠場。これで3試合連続欠場となった。検査報告を受けた小久保監督は「結構、良くなったみたい。明日は試合に使わないですけど。大丈夫っぽい感