俳優の是近敦之（48）が24年間所属した吉本興業を31日をもって退所することを18日までに自身のSNSで報告した。是近は「ご報告」として「いつも温かく応援していただいております皆様そして支えてくださるスタッフ、関係者の皆様へこれまで同様、変わらぬご指導ご鞭撻を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます」と記し、文書の画像を投稿した。文書には「この度、私、是近敦之は2026年3月31日をもちまして24年間お世話