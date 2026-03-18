“未完成の神ボディ”をもつ野村るなが、17日発売の『週刊SPA!』（扶桑社）3月24・31日合併号に登場。透き通るようなボディを披露している。【別カット】まさに秘書！メガネ姿の野村るな野村は2007年、東京都生まれ。3月19日に19歳となる。Gカップバストと高身長を武器にした“超Z世代スタイル”で注目を集める。しなやかな体を生かしたポージングが武器だ。秘書検定3級を持つ彼女は「秘書を目指す女のコの日常」をテーマに