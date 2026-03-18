「フラワーＣ・Ｇ３」（２１日、中山）Ｇ１馬を兄に持つ東西の良血２頭が３歳牝馬の勢力図を塗り替えるか。美浦の木村厩舎が送り出すのは、海外を含むＧ１・６勝のイクイノックスの全妹イクシード。そして栗東の辻野厩舎からは、大阪杯連覇中のベラジオオペラの半妹エアビーアゲイルが登場する。お互いまだ１勝馬。未知の魅力にあふれる若き乙女のガチンコ対決から目が離せない。期待の膨らむ血統だ。１０月の東京で新馬戦を