タレントの北斗晶と長男・佐々木健之介が、20日に放送されるテレビ朝日系トーク番組『徹子の部屋』(毎週月〜金曜13:00〜)に出演する。(左から)北斗晶、長男・佐々木健之介＝テレビ朝日提供母子でトーク番組初出演という北斗と健之介。9年ほどカナダで暮らしていた健之介は、得意の英語を黒柳に披露する。4年前、母と同じ女子プロレスラーと結婚した健之介。一人娘・寿々ちゃんは2歳になったという。健之介は自身が育った自然豊か