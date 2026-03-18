息切れを繰り返す愛猫 画像はイメージです もうすぐ16歳になる猫Romeoは最近、かなり意外な「処方箋」を受け取りました。 とびきり元気で活動的だったRomeoが、2025年から動いたあとに息切れを繰り返すようになり、飼い主さんはずいぶん心配しました。そこで動物病院でスキャンなどの専門的検査を受けたところ、「肺線維症」と「肺高血圧症」にかかっていると診断されたのです。肺動脈の血圧が高くなることで、Ro