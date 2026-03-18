知人からのコネ紹介で受ける面接は、怪しい会社だと思っても断りづらいから厄介だ。投稿を寄せた50代女性は、契約社員だった頃に直属の上司（Aさん）から、とある建築関係の会社を紹介された。だが、実際に面接へ行くと「仮に自分が採用されても会社そのものが怪しい」と直感したという。面接には、なぜか紹介者のAさんも夫婦で同席していた。そこで社長夫婦から飛び出したのは、あまりに横暴な条件の数々だった。（文：篠原みつき