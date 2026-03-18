「学歴は二の次でいいです。それよりも、自分で動ける人を……」人材紹介や採用支援の現場で、企業の採用担当者や経営者からこのような切実なオーダーがある機会が増えています。私は、20〜40代のキャリア支援に携わる一方で、現役のプロ家庭教師として1,500人以上のお子さまを指導してきました。 いわば、教育の入り口とキャリアの出口、その両方を同時に見続けている立場です。この二つの現場を往復して痛感するのは、中学受験で