カーポートマルゼン東大阪店は、全国の店舗でもめずらしい「本館＋別館」の2棟構成を持つプロショップだ。ルーフキャリアをはじめとするラック系パーツの展示数と作業実績は圧倒的で、他店でカスタムを断られたオーナーから相談を受けることも多いという。 本館：タイヤ・ホイール、車高調などの足まわりパーツをメイン展示。専用ピットも完備している