お金が絡むと、身内であっても思わぬ本性が露呈してトラブルになることがある。神奈川県の50代女性（事務・管理／年収650万円）は、実父の死後、残された家族の信じられない行動に直面した。「父が亡くなった際、危篤の連絡は私には一切ありませんでした。さらに、父の死後に遺産が母と妹の間で分けられていたことを後から知りました」事後報告すらなく、完全に蚊帳の外に置かれていたのだ。（文：篠原みつき）「家族のお金に対す