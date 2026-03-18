M＆Aは経営陣にとっては大きな戦略だろう。しかし現場の社員にとっては、人生設計を揺るがす大問題になることも。投稿を寄せた50代男性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、鳴り物入りで転職したにもかかわらず、会社の買収によってあっさり梯子を外されてしまった。「マーケティングと新規事業構築の対応として」会社から何度かオファーを受け、入社を決意したという男性。しかし入社後の待遇は、事前の話と