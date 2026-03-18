目黒蓮、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇 Snow Man目黒蓮が出演する「キッコーマン」新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇が18日、公開された。【動画】目黒蓮が出演、新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇 15秒＆メイキング映像キッコーマン食品株式会社（以下、「キッコーマン」）は、「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」のイメージキャラクター・目黒蓮を起用した新CM「しぼ生でだけ旨顔 春夏」篇（15秒）を、3月18