土屋太鳳と佐藤勝利（timelesz）がダブル主演を務め、井ノ原快彦、北大路欣也が共演する4月8日スタートのドラマ『ボーダレス〜広域移動捜査隊〜』（テレビ朝日系／毎週水曜21時）の追加メインキャストとして、優香、横田栄司、田中幸太朗の出演が発表された。併せて、全メインキャスト7人のキャラクタービジュアルも解禁となった。【写真】土屋太鳳＆佐藤勝利W主演『ボーダレス』北大路欣也＆井ノ原快彦も出演！君塚良一が脚本