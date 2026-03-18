メジャー組の誤算侍ジャパンは準々決勝でベネズエラに敗れ、２００６年に第１回大会が始まって以降、史上初めてＷＢＣで４強進出を逃した。敗因いくつかの視点から探る「ＷＢＣ侍連覇ならず検証」の第２回はメジャーリーガーたちの誤算―。首脳陣はメジャー組投手陣の誤算に頭を悩ませていた。２月末、宮崎合宿の最終盤に合流した菊池（エンゼルス）はライブＢＰなど、少ない実戦練習を経て３月２日のオリックス戦（京セラＤ