◆第６３回愛知杯・Ｇ３（３月２２日、中京競馬場・芝１４００メートル）今月４日に開業した橋田宜長（よしたけ）調教師＝栗東＝が愛知杯でアイサンサンと重賞初挑戦する。父はサイレンススズカ、アドマイヤベガを管理したことで知られる橋田満元調教師で、２３年２月に定年引退した。３年ぶりに栗東に誕生した橋田厩舎。開業１９日で初タイトル奪取なら史上２位のスピード記録となる。屈託のない表情に気負いは感じられない。