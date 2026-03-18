◆オープン戦楽天０―０西武（１７日・ベルーナＤ）育成２年目の福尾遥真内野手（１９）が１７日、オープン戦・楽天戦（ベルーナＤ）で１軍戦初出場を果たした。学法石川から２４年育成ドラフト６位で西武に入団。限定的ではあるものの、この日１軍に合流した。試合前練習では主力選手の練習を間近で目にし、「確実性というか、１球１球丁寧に打ってる印象はあった。そこは見習ってやっていけるように心がけたい」と誓った。