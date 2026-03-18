5人組グループ・SUPER EIGHTの村上信五が、17日放送のテレビ東京『開運！なんでも鑑定団』（毎週火曜後8：54）に出演。持ち込んだ“お宝ジーンズ”に衝撃鑑定額が出た。【お宝写真】衝撃鑑定額が出た村上信五のヴィンテージジーンズ3本村上が持参したのは、世界的人気ブランド「リーバイス」のヴィンテージジーンズ3本。デビュー間もない20代前半に都内や大阪ジーンズショップで見つけ、「当時欲しかったけど買えなかった」