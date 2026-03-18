28日放送の日本テレビ系『THE FLOOR』（後7：00〜後9：54）の出演者32人全員が18日、発表された。【写真】超豪華！日本版『THE FLOOR』出演者2023年オランダでの初放送を皮切りに、アメリカ、フランス、スペイン、ドイツ、イタリアなど欧米を中心に爆発的な勢いで放送されているメガヒット番組『THE FLOOR』。優勝賞金1000万円を懸けて、挑戦者たちが１対１のクイズ対決で真剣勝負を繰り広げ、陣地を拡大していく陣取りバトル