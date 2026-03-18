お笑いコンビ・千鳥、かまいたちがMCを務める、18日放送の日本テレビ系バラエティー『千鳥かまいたちゴールデンアワー』（毎週水曜 後8：00）は、俳優の芳根京子、ACEes(浮所飛貴、深田竜生、佐藤龍我)らをゲストに迎え、「日本全国早押しクイズスペシャル静岡編」を放送する。【番組カット】引退宣言？ノブをみて大笑いする大悟今回の早押しクイズは“静岡”がテーマということで、浮所が「僕、出身が静岡県の」と言い出し、