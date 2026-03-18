社会現象を巻き起こした人気シリーズの最新作『踊る大捜査線 N.E.W.』（読み：エヌ・イー・ダブリュー）の公開日が9月18日に決定し、あわせて最新ビジュアルが解禁された。【画像】解禁となった場面写真がもう一枚1997年の連続ドラマ放送開始以来、警察内部の縦割り社会や人間模様をリアルに描き、従来の刑事ドラマの枠を超えた作品として人気を博した『踊る大捜査線』シリーズ。1998年公開の劇場版第1作は興行収入100億円を突