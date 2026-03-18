メディアに話すトランプ米大統領＝16日、ホワイトハウス（ゲッティ＝共同）【ワシントン共同】トランプ米大統領は17日、交流サイト（SNS）で、対イラン軍事作戦で北大西洋条約機構（NATO）加盟国や日本、韓国などの支援は「もはや必要ない」と表明した。イランが事実上封鎖するエネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡の安全確保のため各国に艦船派遣を求めていたが、大半が拒否したと説明。事実上撤回に追い込まれた。トランプ氏は1