4人組グループ・Aぇ! groupが出演するABCテレビのバラエティー番組『あっちこっちAぇ!』（毎週土曜深0：25）28日の放送では、24歳の誕生日を迎える佐野晶哉へのバースデーサプライズ企画を届ける。舞台は古都・京都。メンバー3人が「これなら絶対佐野が喜ぶ」と確信する渾身のお祝いプランをそれぞれプロデュースするが、なぜか佐野の本心が丸裸になる。【写真】メンバーカラースーツで夜景を背景にキメるAぇ! group今回のバ