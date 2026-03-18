24年8月末にフジテレビを退社した元アナウンサーの渡邊渚（28）が16日、自身のインスタグラムを更新。オフショットの動画を公開した。「懐かしいオフショット」と前置きした上で「冬の海は冷たくて寒いけど、澄んだ空気を身に纏って、綺麗な朝日に照らされ、心が浄化されたような日だったな」と動画とともに投稿。ハッシュタグで「#千葉#撮影#海」と補足した。動画は千葉の冬の浜辺とみられる。砂浜に赤いオフショルダーのワンピー