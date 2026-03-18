さくら開花の便りが届くこの頃。過ごしやすい気温の日も増え、お花見などお出かけの予定を立てている方も多いのではないでしょうか？外に出る機会が増える今こそ注意してほしいのが「紫外線」。実はこの時期から、その影響が侮れないんです。今回は、春のオシャレを楽しみながら紫外線対策もできるよう、色彩検定2級を持ち、アパレル店での勤務経験もある気象予報士の筆者が、お花見にオススメの“UVカット”コーデをご紹介します