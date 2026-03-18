果たしてローリーは決勝で真価を発揮できるか(C)Getty Images今回のワールド・ベースボール・クラシック（WBC）米国代表で3試合にスタメン出場しているカル・ローリーに当たりが出ていない。昨季、マリナーズで60本塁打を記録し、WBCでもアーロン・ジャッジ、カイル・シュワバーらとともに打線の核として期待が寄せられながら、準決勝まで9打数無安打と沈黙。5四死球で出塁率は.357を残しているものの、ホームランキングの不発は