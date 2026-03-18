札幌・白石警察署は2026年3月17日、窃盗の疑いで札幌市西区に住むタクシー運転手の男（48）を逮捕しました。男は2026年2月20日午前0時20分ごろ、札幌市白石区本通13丁目北にある駐車場で、乗用車の中にあった札幌市白石区に住む女子高校生（17）の、現金約1万9500円が入った財布など3点が入ったダウンジャケット1着（時価合計約10万5500円相当）を盗んだ疑いが持たれています。警察によりますと、2月20日午前0時45分ごろ「財