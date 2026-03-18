躍進を続け、決勝まで辿り着いたベネズエラ(C)Getty Images歴史的な勝利まであと一つと迫った。現地時間3月16日に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準決勝で、ベネズエラ代表はイタリア代表に4-2で勝利した。2回に2点を先制されながらも1点差に迫った7回に一気呵成の攻撃で逆転。鮮やかな野球で、史上初の決勝進出を決めた。【動画】ベネズエラが一気呵成！アラエスの一打でベンチも観客も大盛り上がり投打で