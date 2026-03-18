WBCでさまざまな経験をした韓国代表。そんな精鋭たちの戦いをふまえた“ある見解”が広まっている(C)Getty Images「“井の中の蛙状態”にすることが球界の発展を守る道なのか」17年ぶりに歴史の扉はこじ開けた。しかし、その幕切れはあっけないものだった。去る3月13日（現地時間）に行われたワールド・ベースボール・クラシック（WBC）の準々決勝で、韓国代表はドミニカ共和国代表に0-10でコールド負け。文字通り防戦一方のまま