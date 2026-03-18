グラビアアイドル冴島ななが17日までにインスタグラムを更新。ビキニショットを披露した。冴島は「誕生日まであと5日お祝いしてくれたら嬉しいなっ」とつづり、ビキニ姿を投稿した。冴島はイエローのビキニを着用し、Gカップのバストを強調。ビキニからは下乳をチラリと露出させている。この投稿にフォロワーからは「健康的でセクシーなボディ肌綺麗」「エロくて可愛い！」「素敵な笑顔」「ヤバい」とコメントが寄せられている