タレントかとうれいこ（57）が17日までに、インスタグラムを更新。近影を公開した。かとうは「最近髪の調子がいいです」と切り出すと「シャンプー変えたからかな、、髪も肌も乾燥には特に気をつけています」として、カメラに向かってほほ笑む自撮りショットを披露。「潤いって大事だから、年齢とともにちょっとした手間は必要。髪は一生の友達何かありましたね」と続けた。「ロングヘアになりつつあります」ともつづり「どこまで