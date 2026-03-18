ラジオ沖縄の竹中知華アナウンサー（44）が17日にインスタグラムを更新。ミニワンピ姿を投稿した。竹中アナは「華華天国#雑草今日のテーマは『思わず声が出た』」と自身の出演するラジオ番組のテーマを発表し、近影を投稿した。竹中アナは胸元がV字に開いたニットワンピースを着用。「スイカップ」が強調されるとともに、ミニ丈ワンピースで美脚を披露した。また、続いての投稿では動画で番組をPRし「今日もラジコで14時半から華