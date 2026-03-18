三田紀房の受験マンガ『ドラゴン桜2』を題材に、現役東大生（文科二類）の土田淳真が教育と受験の今を読み解く連載「ドラゴン桜2で学ぶホンネの教育論」。第134話は、大学受験における「東京大学」の立ち位置について考える。「独自の強み」が際立たせる“東大ブランド”東大合格請負人・桜木建二は、理事を務める龍山高校の買収をもくろむ投資家と面会する。国際的なリーダーを育成する学校にしたいという投資家に対して、桜木