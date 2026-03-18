【ジュネーブ共同】国際オリンピック委員会（IOC）がトランスジェンダー選手の女子競技の出場禁止や性別確認のための遺伝子検査を義務づけることを検討しているとして、人権団体など80を超える団体が17日、IOCに計画の撤回を求める共同声明を発表した。IOCはトランス選手に関するルールづくりを各国際競技連盟に委ねてきたが、昨年6月に就任したコベントリー会長が「女子種目保護」の作業部会を新設。トランス選手について今月