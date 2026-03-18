◆オープン戦巨人３―２ヤクルト（１７日・東京ドーム）巨人の岸田行倫捕手が１７日、ヤクルト戦で試合途中から「一塁」の守備についた。ノックを受けるなど練習はしており「いつもより出場機会が増えることに関しては僕自身もうれしいことですし、出たときに困らないように練習とかはしっかりやっておきたいと思います」と前向きにとらえている。この日の試合では６回から守備位置を大幅に変更された。三塁のダルベックに代