元SDN48でタレントの木本夕貴（39）と俳優の山内涼平（30）が結婚したことを18日、それぞれのSNSで報告した。互いに「ご報告」として同じ内容が記された文書の画像を投稿した。文書には「皆さまへ」とし「私事で大変恐縮ではございますが、この度、山内涼平と木本夕貴は入籍いたしましたことをご報告いたします」と発表した。続けて「また、新しい家族にも恵まれ新たな一歩を踏み出す運びとなり、穏やかな幸せを感じる日々を