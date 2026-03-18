元AKB48の板野友美（34）が17日までに、自身のインスタグラムを更新。女優の山本舞香（28）とのツーショットを公開した。「山本舞香ちゃんと美活について語ってますどの2人がすき？」とつづり、雑誌の対談でお互い白い衣装を着用し、スラリと伸びた脚線美も披露したショットをアップ。2人で並んでイチゴをパクリと食べる姿もあった。ファンやフォロワーからも「世界一超かわいい」「可愛いツーショット」「2人ともめっちゃ可愛い