◇オープン戦オリックス2―1広島（2026年3月17日京セラD）2―1の9回に登板したオリックス・椋木が3者三振で締め、オープン戦初セーブを記録した。前回登板した10日ロッテ戦（ZOZOマリン）も3者三振を奪っており、これで6日巨人戦（京セラドーム）の最終打者から登板3試合で7者連続三振と、すっかり無双モードに突入だ。岸田監督も「真っすぐで空振りを取れるというのは魅力的。去年の後半からずっといい」と絶賛。守護神