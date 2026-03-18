WBCに参戦した広島・小園が、28年のロサンゼルス五輪出場に意欲を示した。帰国から一夜明けてマツダスタジアムを訪れ「行けるなら出たい。（そこに）焦点を当てて頑張りたい」と語った。WBCでは1次ラウンドのチェコ戦にのみ出場し、3打数1安打。「そこ（出場1試合）は力不足。レベルが違うなと感じた。でも、凄い経験でした」と収穫を強調した。きょう18日から練習再開の予定で、20日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）からチ