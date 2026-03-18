◇オープン戦広島1―2オリックス（2026年3月17日京セラD）広島ドラフト1位・平川（仙台大）がチーム唯一の得点の口火を切った。8回先頭で左腕・東松の内角151キロ直球を右打席で引っ張り、左翼線二塁打。1死三塁から右犠飛で生還した。最初の3打席は右腕ジェリーの前に凡退し「あそこ（8回）は良かったかなと思うけど、左打席では何もできなかった。左が課題」と反省。それでも、オープン戦13試合で打率・320と好調を維