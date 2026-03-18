◇オープン戦中日1―5ソフトバンク（2026年3月17日みずほペイペイD）左脇腹痛で戦線離脱中の中日・松山晋也投手（25）が、開幕絶望的となった。17日のソフトバンク戦（みずほペイペイ）後、井上監督が守護神の現状について「俺の中では、遅くても4月10日くらいの（復帰という）イメージを持っている」と明かした。昨季、セ・リーグタイ記録の46セーブを挙げて巨人・マルティネスとともに最多セーブのタイトルを獲得した