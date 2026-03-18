◇オープン戦広島1―2オリックス（2026年3月17日京セラD）広島・島内颯太郎投手（29）が17日、オリックスとのオープン戦で完全復調をアピールした。1点劣勢の8回に救援登板。打者3人を完璧に封じ、新球フォークなどで2三振を奪った。過去2度の登板で連続失点しても、開幕10日前に不安を一掃した守護神候補。新井貴浩監督（49）は「打者がフォークに反応していたし、真っすぐも良かった」と全幅の信頼を寄せた。開幕10日