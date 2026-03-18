◇オープン戦中日1―5ソフトバンク（2026年3月17日みずほペイペイD）中日・上林が右脚を痛め、開幕は微妙な状況となった。ソフトバンク戦に「3番・右翼」で出場。初回の第1打席で二ゴロの際の走塁で負傷し、直後の守備から退いた。きょう18日に名古屋市内の病院を受診する予定。上林は「重傷ではないと思うけど、検査してみないと分からない」とし、自力歩行で球場を後にした。昨季は主に3番を担い17本塁打を記録した中