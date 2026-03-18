◇オープン戦オリックス2―1広島（2026年3月17日京セラD）オリックスのジェリーが5回3安打無失点でオープン戦トップの3勝目を挙げ、開幕先発ローテーション入りに当確ランプをともした。初回に2死一、三塁を背負ったが、ファビアンを一邪飛に仕留めて切り抜けると、3回と5回の1死二塁も後続をピシャリ。前回10日のロッテ戦（ZOZOマリン）で3回を投げ失策絡みの1失点を記録したが、オープン戦は3試合、計12回を投げ自責0