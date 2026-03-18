【ワシントン共同】米紙ワシントン・ポスト電子版は17日、イランの体制転換に向け国民に蜂起を促してきたイスラエルが、実際に蜂起すればイラン革命防衛隊などに「虐殺」されるとの予測を米国に伝えていたと報じた。その上で改めて蜂起を期待し、体制への抗議活動が始まった場合は支援するよう米国に求めた。イスラエル政府高官と米当局者が11、12両日に開いた会合の発言をまとめた米国務省の文書をワシントン・ポスト紙が入手